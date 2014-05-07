Генсек НАТО відвідає Польщу 7-8 травня для переговорів про Україну

10:18, 07 травня 2014
Політика
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Андерс Фог Рассмусен проведе у Варшаві переговори з президентом Польщі Броніславом Коморовським, головою уряду Дональдом Туском, главою МЗС Радославом Сікорським та міністром оборони Томашом Сємоняком.

REUTERS

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Рассмусен сьогодні розпочинає дводенний візит до столиці Польщі, в ході якого планує обговорити, серед іншого, питання України.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Польщі.

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Рассмусен проведе у Варшаві переговори з президентом Польщі Броніславом Коморовським, головою уряду Дональдом Туском, главою МЗС Радославом Сікорським та міністром оборони Томашом Сємоняком.

Генсек НАТО планує також обговорити питання безпеки у регіоні держав Східної Європи та підготовку до наступного саміту Альянсу.

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