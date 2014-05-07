Генсек НАТО відвідає Польщу 7-8 травня для переговорів про Україну
10:18, 07 травня 2014Політика
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Андерс Фог Рассмусен проведе у Варшаві переговори з президентом Польщі Броніславом Коморовським, головою уряду Дональдом Туском, главою МЗС Радославом Сікорським та міністром оборони Томашом Сємоняком.
Генсек НАТО сьогодні розпочинає дводенний візит до столиці Польщі / REUTERS
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Рассмусен сьогодні розпочинає дводенний візит до столиці Польщі, в ході якого планує обговорити, серед іншого, питання України.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Польщі.
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Рассмусен проведе у Варшаві переговори з президентом Польщі Броніславом Коморовським, головою уряду Дональдом Туском, главою МЗС Радославом Сікорським та міністром оборони Томашом Сємоняком.
Генсек НАТО планує також обговорити питання безпеки у регіоні держав Східної Європи та підготовку до наступного саміту Альянсу.
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