Кримчанам запропонували пити вдвічі менше води

Ситуація, що склалася з водою на півострові, має напоумити кримчан бути більш економними в плані споживання.

Таку думку в інтерв'ю «Аргументам недели - Крым» озвучив міністр екології та природних ресурсів невизнаної Республіки Крим Геннадій Нараєв.

Читайте такожМеркель розкритикувала плани Росії провести парад у Криму - ЗМІ

Чиновник погодився із заявою віце-прем'єра невизнаної Республіки Рустама Темиргалієва з приводу того, що кримчанам доведеться бути більш дбайливими, а також зазначив, що щоденне споживання води, в тому числі й питної, бажано скоротити вдвічі.

Читайте такожНа материкову Україну з Криму вже виїхали більше 7 тисяч біженців

«Існують певні розрахунки, де на одну людину в день припадає близько 100 літрів води. Напевно, потрібно переходити на більш економний режим. Наприклад, 50 літрів, що, загалом-то, теж достатньо», - зазначив Нараїв.