Генерал НАТО: Альянс може створити постійні бази у Східній Європі

Західний військово-політичний блок НАТО через кризу в Україні може переглянути свою затверджену після завершення "холодної війни" політику та створити постійні бази військових у Східній Європі.

Про це заявив головнокомандувач силами НАТО у Європі генерал Брідлав в Оттаві, передає РАР.

"Думаю, що це є щось, про що ми повинні подумати та підготуватися до дискусії лідерів наших країн, аби переконатися, якими можуть бути наслідками", - сказав він, відповідаючи на питання, чи НАТО може розмістити своїх військових у цьому регіоні на постійній основі.

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Генерал сказав, що в рамках підготовки до наступного саміту Альянсу, котрий запланований на вересень цього року, проаналізують таку можливість.

"Ми повинні придивитись до нашої готовності, здатності до реакції та розміщення наших сил, аби могли протистояти новій парадигмі, свідком якої були в Криму та тепер - на східному кордоні України", - сказав він.

Генерал визнав, що кількість американських солдатів у Європі зараз на 75% менша, ніж в часи "холодної війни".

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«Ми усі повинні переглянути деякі рішення, які ухвалено після завершення «холодної війни»», - сказав він.

Брілдав також нагадав, що попередньо ухвалені рішення НАТО у зв'язку з ситуацією в Україні мають "оборонний характер" та їх завданням є підтримка східних союзників, а не "провокування Росії".

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Як повідомляв УНІАН, раніше через ситуацію в Україні НАТО вирішило направити додаткові свої сили для навчань у Польщу, Румунію та Прибалтійські держави.

Представники Альянсу заявляють про підтримку України в конфлікті з Росією, але дають чітко зрозуміти, що не будуть воювати з росіянами, оскільки Українська держава не входить до НАТО.