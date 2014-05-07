Гриценко: Після президентських виборів мають відбутися дострокові парламентські

Про це в ефірі «Першого національного» телеканалу заявив кандидат на пост Президента України, лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

«Після проведення дострокових президентських виборів 25-го травня, мають відбутися дострокові парламентські вибори і вибори всієї місцевої влади. Це ключова вимога, яку я зараз чую від людей, і повністю її поділяю. Багато тих, хто був з Януковичем до останнього дня, хто крав, порушував закони, зараз дуже швидко, як Попандопуло, перемалювалися, і все – вони вже «демократи», знову обіймають владні посади», – зазначає Гриценко.

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«Як Майдан зніс Януковича, так само знесемо і Путіна. Дехто сумнівається, бо Росія потужніша і в економічному, і в воєнному плані. Але я вивчав воєнну стратегію, і знаю, як забезпечити людям спокій. Трикутник «влада-народ-армія» має бути потужний й збалансований. Який цей трикутник зараз у нас? Народ, як ніколи піднесений, тисячі людей по всій країні стоять в чергах до військкоматів, вони готові брати зброю і йти захищати країну. Знаю усі проблеми, які зараз існують у нашої армії. Але, повірте, у нас є достатній потенціал, який, якщо діяти розумно, можна наростити. А ось влада зараз є найслабшою вершиною у цьому трикутнику. Сьогодні вона генерує безлад й істерику. Усі бачать її слабкість, неспроможність приймати вчасні рішення. За таких умов, у людей довіри до влади немає. Вибори дають шанс це змінити. Саме тому 25 травня кожен має проявити свою відповідальність і прийти на виборчі дільниці», – переконаний Гриценко.