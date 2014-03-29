Гриценко йде в президенти

Як передає кореспондент УНІАН, Гриценко подав повний пакет документів включно з довідкою про внесення грошової застави в розмірі 2,5 млн грн.

Таким чином, на сьогодні повний пакет документів на реєстрацію подали вже 11 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, на сьогодні зареєстровано 5 кандидатів на пост президента України: Ренат Кузьмін, Юрій Бойко, Михайло Добкін, Сергій Тігіпко та Вадим Рабинович.