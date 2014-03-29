Гриценко йде в президенти
14:49, 29 березня 2014Політика
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Народний депутат, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко подав до Центральної виборчої комісії документи на реєстрацію його кандидатом на пост президента України на позачергових виборах 25 травня.
Анатолій Гриценко подав документи до ЦВК
Як передає кореспондент УНІАН, Гриценко подав повний пакет документів включно з довідкою про внесення грошової застави в розмірі 2,5 млн грн.
Таким чином, на сьогодні повний пакет документів на реєстрацію подали вже 11 осіб.
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Як повідомляв УНІАН, на сьогодні зареєстровано 5 кандидатів на пост президента України: Ренат Кузьмін, Юрій Бойко, Михайло Добкін, Сергій Тігіпко та Вадим Рабинович.
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