Добкін: Необхідно зробити все, щоб не допустити громадянської війни

Багато що з цього можна було запобігти і не допустити, але з-за цілого ряду помилок, допущених на різних етапах становлення України, сьогодні страждає вся країна. На думку політика, потрібно шукати вихід із цієї ситуації.

«Деякі люди замість того, щоб захищати свої погляди, вдаються до радикальних методів, що не додає спокою. Я абсолютно впевнений, що емоції - поганий порадник. Нам необхідно зібрати великий загальнонаціональний стіл примирення, посадити за нього всіх, хто має різні точки зору, і зробити все можливе, щоб не допустити громадянської війни.

Заради припинення того, що сьогодні відбувається в Донбасі, нам потрібно зробити все для того, щоб люди вчилися, працювали, виховували дітей і робили нашу країну сильнішою, багатшим і щасливішим. Ми вже побачили стільки горя, що вистачить не на один рік», - заявив Михайло Добкін.