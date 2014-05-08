На Донеччині в лісі виявили тіло проукраїнського активіста, напередодні побитого бойовиками - ЗМІ

Сьогодні в Луганській області у спаленому автомобілі виявлено труп чоловіка раніше викраденого озброєними людьми.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області.

За інформацією правоохоронців, 8 травня в Кременському районі в хуторі Петровське за 250 м від кордону з Харківською областю був виявлений спалений автомобіль Hyundai.

Під час огляду автомобіля всередині було виявлено труп чоловіка (Сало Валерія Володимировича, 1979 року народження, проживав у селі Шандриголове Краснолиманського району Донецької області).

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«За словами родичів загиблого, вчора його було викрадено із села Шандриголове озброєними невідомими особами, одягненими в камуфляж», - йдеться в повідомленні.

На даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляє портал "Новости Донбасса", Валерій Сало виступав за єдність України.

Його машину в центрі села зупинили озброєні бойовики, його змусили вийти з машини, побили і без свідомості завантажили в багажник своєї машини та зникли.