У Миколаєві на 9 травня можливі провокації, прибув десант російських журналістів - Тимчук

"У той же час, за нашими даними, сьогодні в Миколаїв прибув досить великий десант російських журналістів", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook дмитро Тимчук.

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В організації не виключають проведення спланованих провокацій на замовлення Москви.

Допис by Dmitry Tymchuk.