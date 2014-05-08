У Миколаєві на 9 травня можливі провокації, прибув десант російських журналістів - Тимчук
16:58, 08 травня 2014Політика
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За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», у Миколаєві політична партія «Руський блок» подала заявку місцевій владі на проведення в місті 9 травня святкової акції на честь Дня Перемоги.
У Миколаєві готують проросійські акції / progorodsamara.ru
"У той же час, за нашими даними, сьогодні в Миколаїв прибув досить великий десант російських журналістів", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook дмитро Тимчук.
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В організації не виключають проведення спланованих провокацій на замовлення Москви.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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