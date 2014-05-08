Тарута розповів про "благородні" діяння руху "Оплот"

Про це він повідомив на прес-конференції, передає "ОстріВ".

Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута заявив, що активісти руху "Оплот" не тільки розділяють погляди прихильників так званої Донецької народної республіки, але при цьому допомагають офіційній владі захищати будівлі.

"Це те крило, яке сьогодні готове допомагати нам в охороні основних об'єктів. Це група "Оплот", і вони сьогодні допомагають забезпечувати безпеку, в тому числі і телеканалу "Донбас", - сказав губернатор Донецької області.

Крім цього, Тарута запевнив, що представникам влади вдалося налагодити діалог з "Оплотом".

За його словами, вже зараз "оплотівці" допомагають забезпечувати безпеку і життєдіяльність Донецької міської ради, ТРК "Донбас" й телевежі.

Як повідомляв УНІАН, раніше губернатор Донецької області заявив, що сепаратистський референдум все ж таки буде, але не 11, 25 травня, як хоче Донецька народна республіка, а 15 червня. Однак, сьогодні представники незареєстрованої громадської організації "Донецька республіка" вирішили провести референдум 11 травня щодо майбутнього статусу регіону - в складі України або отримати незалежність.