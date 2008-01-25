Ющенко: нам не треба приватизації на тлі популізму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за необхідність формування незалежної структури, яка займатиметься об`єктами, виставленими на приватизацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив на прес-конференції в Давосі (Швейцарія).

За словами Президента, коли йдеться про "той масив об`єктів, який так масово пропонується для приватизації, я б не хотів, щоб складалося враження, що йдеться про розпродаж України, щоб не складалося враження, що можна швидко і оптом вирішувати такі питання великої приватизації".

"По кожному з цих об`єктів ми повинні сформувати структуру, бажано незалежну, яка займатиметься пакетом приватизації, розігріватиме відповідний ринок, презентуватиме цей проект на відповідних ділових сесіях, шоу в Лондоні, Москві, Нью-Йорку ", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він відзначив, що потрібно зробити все, щоб підготувати ринок і не потрапити в ситуацію, коли на ринку України продавців більше, ніж міжнародних покупців.

"Нам не треба формувати концепцію української приватизації на тлі політичного або соціального популізму", - підкреслив Президент.

За його словами, об`єкти, які виставляються на приватизацію, – це національні активи, "на які не одне покоління українців витратило свій час, свою працю і дуже часто - і своє життя". "Це багатство нації. Ми повинні з ним обходитися дбайливо, ретельно і економічно вигідно", - сказав В.ЮЩЕНКО.