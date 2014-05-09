Київський телецентр переключили на резервне живлення

Через загоряння кабелів, яке сталося сьогодні вранці, Київський телецентр переключено на резервне живлення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

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”У зв’язку із загрозою знеструмлення Київського телецентру його переключено на резервні лінії. За оперативними даними ПАТ «Київенерго», у м. Києві відключень абонентів від електропостачання немає”, - зазначили у ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня о 4.37 у м. Києві по вул. Мельникова, 48 сталося загорання на відкритій території, у технічному колекторі, де знаходяться силові електричні кабелі. Причини виникнення пожежі встановлюються.