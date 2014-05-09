СБУ затримала двох росіян, яких ФСБ направила до Луганської області для участі у заворушеннях

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за свідченням одного з затриманих, громадянина РФ Запланова, безпосередньо перед від’їздом до України він отримав інструктаж та завдання від співробітника ФСБ РФ, який надав сприяння у перетині державного кордону.Читайте такожУ Запорізькій області в ході спецоперації СБУ і УБОЗ вилучено арсенал зброї, затримано 11 осіб

Запланов мав взяти участь в акціях «Народного ополчення Донбасу» та зібрати розвідувальну інформацію щодо соціально-політичної ситуації в регіоні та організацій, які діють на території Донеччини та Луганщини, з метою створення «керованої ідеологічної російської позиції» у східних областях України.

Як повідомили затримані громадяни РФ, вони входять до політичної партії Едуарда Лімонова «Другая Россия», членів якої російська сторона активно використовує для засилання на територію України в якості так званих «ополченців».