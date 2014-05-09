МЗС про візит Путіна до Криму: Росія йде на подальшу ескалацію конфлікту

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неузгодженим з Україною відвіданням сьогодні президентом Російської Федерації Володимиром Путіним тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС.

«В Україні розцінюють цей крок як відверте ігнорування російською стороною чинного законодавства України, норм міжнародного права, грубе порушення Росією суверенітету України, Статуту ООН та Резолюції ГА ООН «Територіальна цілісність України», а також Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 1997 року», - наголосили в МЗС України.

«Ця провокація ще раз підтверджує, що Росія свідомо йде на подальшу ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах і не бажає врегульовувати проблемні питання двосторонніх відносин дипломатичним шляхом», - підкреслюється у заяві.

МЗС України вимагає від російської сторони повернутися до цивілізованих методів здійснення міждержавних відносин, почути заклики всього міжнародного співтовариства та скасувати незаконні рішення щодо окупації та анексії частини території України.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що присутність президента Росії Путіна на 9 травня в Криму буде розцінена Києвом як присутність іноземного президента на території України.

«Це (приїзд Путіна - УНІАН ) робиться з метою провокацій. Але ми реагуємо так, що це перебування іноземного президента на території української держави, оскільки Крим – це територія України», - сказав Яценюк.

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що участь Путіна у військовому параді в Криму ще більше ускладнить ситуацію, що склалася.

Сьогодні Путін таки прибув до анексованого Росією Криму, де, як очікується, візьме участь у святкових заходах у Севастополі з нагоди 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні і 70-річчя звільнення міста від німецьких загарбників.