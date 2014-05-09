Присутність Путіна в Криму - це присутність іноземного президента на території України - Яценюк

Про це в ефірі «5 каналу» заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Це (приїзд Путіна - УНІАН) робиться з метою провокацій. Але ми реагуємо так, що це перебування іноземного президента на території української держави, так як Крим - це територія України», - сказав Яценюк.

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Раніше глава уряду припустив здійснення провокацій на 9 травня і звернувся до правоохоронних органів з вимогою посилити заходи безпеки.