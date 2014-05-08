Німеччина застерігає Путіна від участі у військовому параді в Криму

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, передає Радіо Свобода.

«Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто спілкувалася з президентом Росії Володимиром Путіним. Він не дав однозначної відповіді, чи братиме він участь у військовому параді у Криму, чи ні. Його участь у військовому параді – це недобре. Якщо Путін таки братиме у ньому участь, це ще більше ускладнить нинішню ситуацію», – зазначив Штайнмайєр.

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