Зварич: немає ПДЧ - немає референдуму
07:39, 25 січня 2008Політика
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Пояснює народний депутат
Народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ заявляє, що референдум про вступ України до НАТО можна проводити лише після підписання плану дій щодо членства в НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ заявив в інтерв’ю журналістам.
За словами народного депутата, відповідно до процедури членства в НАТО спочатку необхідно ухвалити план дій, а потім вже проводити референдум.
«У відсутності договору про ПДЧ не передбачено, на яких умовах, які є ризики, які є перспективи, скільки це буде коштувати, предмету винесення питання на референдум немає» - сказав Р.ЗВАРИЧ.
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