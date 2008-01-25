Зварич: немає ПДЧ - немає референдуму

Народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ заявляє, що референдум про вступ України до НАТО можна проводити лише після підписання плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ заявив в інтерв’ю журналістам.

За словами народного депутата, відповідно до процедури членства в НАТО спочатку необхідно ухвалити план дій, а потім вже проводити референдум.

«У відсутності договору про ПДЧ не передбачено, на яких умовах, які є ризики, які є перспективи, скільки це буде коштувати, предмету винесення питання на референдум немає» - сказав Р.ЗВАРИЧ.