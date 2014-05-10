В ЄС вважають заклик Путіна до перенесення «референдуму» політичною грою - Туск



Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив сьогодні у Варшаві.

За його словами, деякі експерти вважають, що Путін з добрими намірами закликав сепаратистів відмовитись від нелегального «референдуму», а сепаратисти відмовляються.

«З’являється досить наївна інтерпретація, що Путін не має нічого спільного з сепаратистами», - сказав Туск, слова якого наводить РАР.

Він зазначив, що більшість польських та європейських політиків не поділяє такої точки зору.

”Усі мої співрозмовники без винятку мають таку саму думку: що це є певна політична гра, яку веде Путін, і не треба в ній брати участь, а потрібно критично та тверезо оцінювати те, що сьогодні Росія робить в Україні”, - сказав глава уряду Польщі.

”У мене складається враження, що в Європі за винятком невеликої кількості політиків - хоча досить впливових - абсолютна більшість лідерів та політиків оцінює цю ситуацію точно так само, як ми”, - наголосив Туск.

Він зазначив, що за деклараціями Путіна не зроблено практичні кроки, котрі б дозволили врегулювати кризу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Путін закликав ”представників південного сходу України, прихильників федералізації країни перенести запланований на 11 травня референдум”.

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Також президент РФ заявив, що Росія відвела війська від східних кордонів України, що легко перевірити за допомогою сучасних систем стеження.

Разом з тим сепаратисти заявили, що не мають наміру переносити запланований на 11 травня «референдум» про статус Донбасу.

Деякі експерти вважають, що після проголошення результатів «референдуму», який планується провести у Донецькій та Луганській областях, Росія може ввести війська на їхню територію під приводом захисту представників російської меншини, а пізніше включити їх до свого складу так само, як вчинила у березні з Кримом.