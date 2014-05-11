Міноборони: На Донеччині терористи використовують зброю, завезену з-за кордону

У Міністерстві оборони України заявляють, що реактивні протитанкові гранати РПГ-26, які використовують терористи в зоні проведення АТО на Донеччині, завезені в Україну з-за кордону.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Міноборони.

"2 травня, близько 18.00 години один із блокпостів, що у північно-східній околиці Слов’янська, та в ніч з 4 на 5 травня на інший блокпост, що у північно-західній околиці Слов’янська, були обстріляні сепаратистами. Злочинці використовували стрілецьку зброю та реактивні протитанкові гранати. На місці ведення стрільби терористами поблизу кожного блокпоста були знайдені використані контейнери-пускові установки РПГ-26 по одній одиниці", - зазначається у повідомленні.

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"За попередніми результатами експертних досліджень, "враховуючи номери РПГ-26 (254-1-93, де 254 – завод виробник, 1 – номер партії, 93 – рік випуску), встановлено, що на обліку в Збройних Силах України РПГ-26 1993 року випуску не рахуються", - додають у відомстві.