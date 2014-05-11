За добу в Луганській області вбито чотирьох хлопців

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, о 00:05 в м. Ровеньки біля кафе-бару «Шансон», розташованого на вул. Дзержинського, було виявлено труп громадянина, 1990 р.н. з вогнепальним пораненням потиличної частини голови У скоєнні кримінального правопорушення викрито громадянина 1983 р.н.

У м. Брянка о 4.40 на перехресті вулиць Московська та Котовського також було виявлено труп громадянина, 1987 р.н., з вогнепальним пораненням голови. Вживаються заходи щодо розшуку та затримання особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Читайте такожКриміногенна ситуація в Луганській області вийшла з-під контролю - міліціяТого ж дня о 5.00 до Брянківської міської лікарні було доставлено 21-річного хлопця з вогнепальним наскрізним проникаючим пораненням черевної порожнини. Встановлено, що смертельні тілесні ушкодження він дістав на перехресті вулиць Московська та Котовського. У скоєнні кримінального правопорушення викрито громадянина, 1981 р.н.

Через дві години після цього, о 7.10 в м. Ровеньки поблизу парку відпочинку імені героїв ВВВ, на вул. Парковій, знайшли повішеним 17-річного хлопця, на тілі якого виявлено чисельні гематоми, а також забиті рани голови. Вживаються заходи щодо розшуку та затримання особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

За всіма вказаними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.