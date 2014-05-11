РПЦ заявляє, що в Україну не пустили її митрополита

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу РПЦ.

За її даними, митрополит Іларіон прилетів у Дніпропетровськ у суботу, 10 травня, щоб привітати з днем народження митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея.

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Там зазначили, що причини заборони митрополиту не пояснили.

Державна прикордонна служба України заборону поки не коментувала.