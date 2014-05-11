У Донецьку терористи зменшили кількість дільниць, щоб створити черги - джерело

Про це повідомляє Острів з посиланням на джерело в місцевих органах влади.

"Співвідношення ділянок на референдумі - один до чотирьох порівняно із звичайними виборами", - сказало джерело.

Читайте такожНа "референдумі" терористів у Луганську проголосують 400 тисяч "мертвих душ" - ЗМІПри цьому співрозмовник агентства припустив, що це було зроблено спеціально, щоб штучно створювалися черги і, відповідно, була картинка для ЗМІ.

Крім того, він розповів, що черги на дільницях викликані і тим, що в організаторів немає списків виборців і запис голосувальників проводиться вручну, що займає набагато більше часу, ніж при голосуванні на виборах.