У Донецьку терористи зменшили кількість дільниць, щоб створити черги - джерело
18:46, 11 травня 2014Політика
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На псевдореферендумі самопроголошеної Донецької республіки в Донецьку функціонує в чотири рази менше дільниць, ніж зазвичай відкривається на президентських, парламентських чи місцевих виборах.
У Донецьку зменшили кількість дільниць у чотири рази / REUTERS
Про це повідомляє Острів з посиланням на джерело в місцевих органах влади.
"Співвідношення ділянок на референдумі - один до чотирьох порівняно із звичайними виборами", - сказало джерело.
Читайте такожНа "референдумі" терористів у Луганську проголосують 400 тисяч "мертвих душ" - ЗМІПри цьому співрозмовник агентства припустив, що це було зроблено спеціально, щоб штучно створювалися черги і, відповідно, була картинка для ЗМІ.
Крім того, він розповів, що черги на дільницях викликані і тим, що в організаторів немає списків виборців і запис голосувальників проводиться вручну, що займає набагато більше часу, ніж при голосуванні на виборах.
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