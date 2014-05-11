Жодна країна не визнає цієї ганьби - Порошенко про псевдореферендум

Про це заявив кандидат у президенти України Петро Порошенко під час зустрічі з жителями міста Нова Каховка (Херсонська область), повідомляє його прес-служба.

«Жодна країна світу не визнає цю ганьба, цей злочин. Всі країни світу підтримують Україну», - сказав Порошенко

Він розцінив те, що відбувається на Донбасі, як «злочинний псевдореферендум, який проходить дивним чином без людей».

Читайте такожПід Маріуполем затримано машину з 10 тисячами бланків псевдореферендуму з готовими "галочками"За словами Порошенка, на референдумі немає спостерігачів, а натомість є «автоматники , терористи, які вже пишуть, що на референдумі проголосувало 65 % (мешканців ) Луганської області».

Він також нагадав, що Німеччина разом з Польщею, ЄС і США висловлюються за суверенітет і територіальну цілісність України і ніколи не визнають анексію Криму.