Регіонали заблокували трибуну ВР

Народні депутати від фракції Партії регіонів заблокували трибуну і президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на трибуні парламенту на синьому фоні написано «НАТО не пройде», на трибуні, де знаходиться місце Президента України, вивішений лозунг «НАТО? Ніколи!!!».

У гостьовій ложі біля місць генерального прокурора, суддів, висить лозунг «Луценко – ганьба України! Закон один для всіх».