Регіонали заблокували трибуну ВР

10:03, 25 січня 2008
Політика
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"Не мудрствуя лукаво..."

 Народні депутати від фракції Партії регіонів заблокували трибуну і президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на трибуні парламенту на синьому фоні написано «НАТО не пройде», на трибуні, де знаходиться місце Президента України, вивішений лозунг «НАТО? Ніколи!!!».

У гостьовій ложі біля місць генерального прокурора, суддів, висить лозунг «Луценко – ганьба України! Закон один для всіх».

 

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