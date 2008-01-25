Регіонали заблокували трибуну ВР
10:03, 25 січня 2008Політика
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"Не мудрствуя лукаво..."
Народні депутати від фракції Партії регіонів заблокували трибуну і президію Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, на трибуні парламенту на синьому фоні написано «НАТО не пройде», на трибуні, де знаходиться місце Президента України, вивішений лозунг «НАТО? Ніколи!!!».
У гостьовій ложі біля місць генерального прокурора, суддів, висить лозунг «Луценко – ганьба України! Закон один для всіх».
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