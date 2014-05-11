Псевдореферендум на Донбасі є спробою приховати реальні настрої в суспільстві - МЗС

Про це наголошується в коментарі Міністерства закордонних справ України, текст якого передано УНІАН.

«Переважна більшість (70%) населення в східних областях віддає перевагу єдиній державі і лише 18% підтримує від’єднання регіону від України. Про це свідчать, зокрема, опитування громадської думки в Україні, проведені у квітні ц.р. впливовим дослідницьким центром П’ю (Pew Research Center)», - йдеться в документі.

Читайте такожПонад 70% мешканців Донбасу підтримують територіальну цілісність України - «Народний референдум»В МЗС зауважили, що схожі результати були оприлюднені раніше Київським міжнародним інститутом соціології спільно з тижневиком «Дзеркало тижня»: згідно з опитуванням, близько 15% жителів південно-східних областей України виступають за приєднання до РФ, в той час як в одній Донецькій області, цей показник не перевищує 27,5 %.

Як наголошують у відомстві, «водночас, соціологічні дослідження показали, що в основі протестних настроїв лежать соціально-економічні та безпекові причини, а не, наприклад, мовне питання (лише 6,5 % громадян південно-східних регіонів України виступають проти обов’язкового знання української мови)».

«Проблема ж полягає в тому, що переважна більшість місцевих жителів – справжніх патріотів та прибічників єдиної і неподільної Української держави - залякані озброєними проросійськими терористичними бандформуваннями та, остерігаючись за своє життя, не можуть вільно висловити свою думку, відмінну від позиції бойовиків та їхніх колабораціоністів», - зазначається в документі.

Читайте такожТерористи запевняють, що підробити роздруковані на принтері бюлетені неможливоВ МЗС запевнили, що «уряд України відданий справі проведення всеохоплюючого політичного діалогу, що стосуватиметься також першочергових потреб громадян, які складають меншість за вищезазначеними опитуваннями. Результатом діалогу стане впровадження конституційної реформи, яка передбачатиме децентралізацію влади та розширення повноважень територіальних громад. Тим часом, президентські та місцеві вибори 25 травня ц.р. є одним з ключових інструментів забезпечення належного представлення у владі інтересів цієї меншості».

«Проведення чесних та прозорих всеукраїнських виборів є також пріоритетним завданням уряду України в контексті виконання Женевських домовленостей від 17 квітня», - підсумували в зовнішньополітичному відомстві.