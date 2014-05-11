Філатов: Батальйон "Дніпро" не був у Красноармійську
22:48, 11 травня 2014Політика
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У Красноармійську, де відбулася перестрілка, не було батальйону МВС "Дніпро".
Батальйон "Дніпро" допомагає військам в установці блокпостів
Про це у своєму Facebook написав заступник голови Дніпропетровської ОГА Борис Філатов.
"Такого підрозділу як батальйон "Дніпро" Національної Гвардії НЕ існує. Є Національна Гвардія. Є батальйон "Дніпро" МВС. Є територіальна оборона МО", - написав він.
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"Батальйон "Дніпро" не був у Красноармійську. Він допомагає військам в установці блокпостів. Все. Висновки робіть самі", - додав він.
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