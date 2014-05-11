Філатов: Батальйон "Дніпро" не був у Красноармійську

Про це у своєму Facebook написав заступник голови Дніпропетровської ОГА Борис Філатов.

"Такого підрозділу як батальйон "Дніпро" Національної Гвардії НЕ існує. Є Національна Гвардія. Є батальйон "Дніпро" МВС. Є територіальна оборона МО", - написав він.

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"Батальйон "Дніпро" не був у Красноармійську. Він допомагає військам в установці блокпостів. Все. Висновки робіть самі", - додав він.