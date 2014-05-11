В МВС заперечують присутність "Дніпра" у Красноармійську, а стрілянину розслідують як умисне вбивство

Про це йдеться у заяві МВС України.

"МВС спростовує заяви про те, що в ході сутичок брали участь співробітники батальйону міліції спецпризначення "Дніпро". Цей спеціальнийпідрозділ міліції не покидав територію Дніпропетровської області", - заявили в МВС.

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Разом з тим у відомстві наголосили, що за фактом подій у Красноармійську розпочато розслідування за статтею "умисне вбивство".

Відповідний запис внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо,11 травня в Красноармійськ увійшли бійці Національної Гвардії України. Військові взяли під охорону Красноармійську міськраду і міськвідділ міліції. Після прибуття в місто бійців Нацгвардії зав'язалася перестрілка.

Як повідомляють очевидці в соцмережах, машина з бійцями прямувала до міськвиконкому, коли на її шляху встали протестуючі (за словами користувачів - місцеві жителі). Бійці почали стріляти в повітря, а потім все-таки прорвалися в будівлю міськвиконкому.

У той же час, як стверджує російський журналіст Тимур Олевський, в результаті один протестуючий був убитий, один - поранений.