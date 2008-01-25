Яценюку заблокували вхід до сесійної зали кріслами

Робота досі не розпочалася

Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради України досі не розпочалося. Як передає кореспондент УНІАН, трибуна і президія ВР заблоковані представниками фракції Партії регіонів. Біля дверей, звідки зазвичай до сесійної зали заходить голова ВР стоять крісла, тобто двері заблоковані. Як повідомляв УНІАН, представники опозиції, за їх словами, протестують, зокрема, проти можливого приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

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