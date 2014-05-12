ЗМІ: Російський журналіст в Донецькій області повідомив про своє викрадення

Про це повідомляє сайт радіостанції Ехо Москви.

Минулої ночі він надіслав SMS декільком колегам з текстом "Мене викрали, дзвони в Москву".

Читайте такожБойовики в Краматорську захопили в полон начальника і трьох співробітниць аеродромуЯк написав у Твіттері кореспондент сайту "Ехо Москви" Ілля Азар, один з колег Канигіна, за деякими даними, заплатив за нього викуп - тисячу доларів, але телефон журналіста, як і раніше, поза зоною доступу.

Керівництво "Нової газети" відмовилося прокоментувати "Ехо Москви" інформацію про викрадення Канигіна.