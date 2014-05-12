ЗМІ: Російський журналіст в Донецькій області повідомив про своє викрадення
08:28, 12 травня 2014Політика
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Можливо, у Донецькій області був викрадений журналіст "Нової газети" Павло Канигін.
Про це повідомляє сайт радіостанції Ехо Москви.
Минулої ночі він надіслав SMS декільком колегам з текстом "Мене викрали, дзвони в Москву".
Читайте такожБойовики в Краматорську захопили в полон начальника і трьох співробітниць аеродромуЯк написав у Твіттері кореспондент сайту "Ехо Москви" Ілля Азар, один з колег Канигіна, за деякими даними, заплатив за нього викуп - тисячу доларів, але телефон журналіста, як і раніше, поза зоною доступу.
Керівництво "Нової газети" відмовилося прокоментувати "Ехо Москви" інформацію про викрадення Канигіна.
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