Прем`єр-міністр Італії Романо Проді подав у відставку

Прем`єр-міністр Італії Романо Проді у четвер увечері подав офіційне прохання про відставку президентові країни Джорджо Наполітано. Залишити пост глави уряду Проді вирішив після того, як раніше у четвер програв голосування про довіру своєму кабінету міністрів в Сенаті. 23 січня депутати нижньої палати парламенту, де урядова коаліція становить більшість, підтримали Проді.

Проте депутати верхньої палати, де урядова коаліція втратила більшість після виходу з складу кабінету міністрів Клементі Мастелли - глави партії "Союз демократів за Європу" - в підтримці Проді відмовили.

Лента.ру