Реальна небезпека економічної катастрофи існує для Донецької та Луганської областей - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що це ті області, які “потерпають від терористів, від дій диверсійних груп, від сеператистської вакханалії”.