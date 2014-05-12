Біля Слов'янська стався бій між групами терористів - Тимчук
14:01, 12 травня 2014Політика
0 0
Біля села Карпівка поблизу Слов'янська стався бій між групами терористів. Українські силовики в перестрілці участі не брали.
Біля Слов'янська стався бій між групами терористів - Тимчук/ REUTERS
Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Протягом 20 хвилин дві групи терористів загальною чисельністю до двох десятків осіб «з'ясовували стосунки» з допомогою автоматичної зброї. З боку однієї з груп був задіяний 7,62-мм кулемет ПК", - заявив Тимчук.
Про жертви інформації на даний момент немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter