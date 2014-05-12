Біля Слов'янська стався бій між групами терористів - Тимчук

Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом 20 хвилин дві групи терористів загальною чисельністю до двох десятків осіб «з'ясовували стосунки» з допомогою автоматичної зброї. З боку однієї з груп був задіяний 7,62-мм кулемет ПК", - заявив Тимчук.

Про жертви інформації на даний момент немає.