У Луганську терористи захопили службу таксі й вимагають видати директора - ЗМІ

Сьогодні, 11 травня, у Луганську терористи захопили дві диспетчерські служби таксі. Звільнити пункти обіцяють в обмін на директорів цих служб.

Як повідомили ТСН.ua, до диспетчерської служби таксі "Люкс" приїхали озброєні бойовики, вимкнули рацію та стали вимагати директора. Кажуть, що не підуть, поки не отримають керівника. Сам власник служби таксі Шикун Сергій Вікторович встиг втекти, коли дізнався, що екстремісти їдуть за ним.

Шикун активно підтримував і брав участь у місцевому Євромайдані, тому таку цікавість терористів до нього, пов'язують саме з цією діяльністю.

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Також повідомляється про захоплення другої служби таксі за таким самим сценарієм, начебто керівника другого підприємства навіть захопили, але підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, у Краматорську 6 травня пропав зв'язок з Василем Нестеренком, який підтримував українську армію, зокрема возив їжу до військової частини. Рідні підозрюють, що він був викрадений терористами, адже перед тим його авто "конфіскували" озброєні бойовики. А зник він після того, як пішов до міліції з приводу своєї машини.