Депутата-регіонала збив мопед

Депутат Ялтинської міськради від Партії регіонів Віктор Ямников потрапив у реанімацію.

Депутат разом з дружиною йшов набережною Ялти, і на нього наїхав мопед, повідомляють Новости Крыма.

"Пацієнт потрапив до нас у важкому стані. Він одержав перелом стегна зі зміщенням, - розповів Володимир Півовар, лікар анестезіолог-реаніматолог. - Це складний перелом. У пацієнта ще перелом внутрішньої кісточки зі зміщенням і перелом таранної кістки зі зміщенням, травматичний шок. Готуємо його для оперативного втручання. Після операції на стегно буде накладена металоконструкція, надалі він навіть може ходити з нею. Але як мінімум пару тижнів доведеться провести в лікарні".

"Ми маємо намір винести це питання на сесію 25 січня і звернутися з офіційними листами в місцеву і в кримську ДАІ, аж до главку, щоб на набережній навели лад, - заявив депутат Ялтинської міськради Дмитро Беляєв. - Депутати ухвалили рішення про те, що Набережна - це пішохідна зона, але стежити за порядком повинні відповідні органи".

Обком