ЄС не визнає результати незаконних "референдумів" у Донецькій та Луганській областях

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках Ради ЄС, оприлюднених після засідання за участю глав дипломатій 28-ми країн-членів.

"Європейський Союз твердо підтримує єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України й закликає Росію дотримуватися таких самих принципів. ЄС стурбований діями проросійських сепаратистів з дестабілізації ситуації у східній та південній Україні. Захоплення адміністративних будівель, викрадення людей, вбивства та порушення права на свободу ЗМІ незаконними озброєними угрупованнями є неприйнятними і мають припинитися", - йдеться у пункті 1 висновків Ради ЄС.

"ЄС не визнає і не визнаватиме вчорашні чи будь-які майбутні нелегітимні та незаконні "референдуми", - наголошується у висновках.

Також Рада ЄС вкотре засудила анексію Криму та Севастополя Росією і висловила жаль з приводу присутності президента Росії Володимира Путіна на військовому параді у Севастополі 9 травня.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий референдум про визначення статусу регіону.

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Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки, за незалежність так званої Луганської народної республіки – 96%.

Відповідно до українського законодавства, згадане опитування не має юридичної сили і його проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, США і ряд інших країн світу.

У Кремлі заявили, що з повагою ставляться до "волевиявлення населення Донецької і Луганської областей".