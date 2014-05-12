На Донеччині бойовики побили журналіста РФ, погрожуючи вивезти в ліс та пристрелити

У Донецькій області проросійські бойовики погрожували "вивезти в ліс і пристрелити" російського журналіста Павла Канигіна.

Про це розповів сам журналіст в ефірі телеканалу "Дождь" після його звільнення.

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За словами Канигіна, він і німецький журналіст Штефан Шолль були затримані терористами напередодні ввечері в кафе в Артемівську. Він розповів, що спостерігав за так званим «референдумом» в Артемівську 11 травня. Він розповів, що написав повідомлення на сайт про те, що в референдумі беруть участь в основному зрілі люди і люди літнього віку, молоді дуже мало, що бюлетені виглядають «дуже по-аматорсьски» - вони віддруковані на звичайному папері, на якому немає водяних знаків, і їх можна надрукувати на будь-якому принтері. Увечері, коли журналіст з його німецьким колегою сиділи в кафе, туди зайшли 5 так званих «ополченців», які «пред'явили претензії», навіщо він «пише такі речі, що означає «аматорські бюлетені» і чому я написав, що немає молоді»», - розповів Канигін.

Потім, за словами журналіста, його відвели на центральну площу Артемівська, куди підійшли інші бойовики, які почали звинувачувати його у співпраці з Держдепом і ЦРУ, називати його «Правим сектором», після чого «на мене посипалися удари».

За словами журналіста, йому пообіцяли, що відвезуть до Слов'янська і кинуть у підвал, де його «допитуватимуть фсбешники», сказав Канигін, додавши: «Я не розумію, що це означає, такий пасаж чомусь прозвучав…». Після цього вони «відвезли мене на блокпост». Десь між Артемівськом і Слов'янськом.

Там, розповів Канигін, його роздягнули, відібрали всі гроші, комп'ютер, мобільний телефон, вийняли шнурки з черевик. Знову «почався цей допит», після якого «мені сказали, що мене зараз відвезуть у підвал СБУ до Слов'янська», а потім «вимінюватимуть на своїх заарештованих товаришів».

Після цього його відвезли на інший блокпост, де почали ритися в комп'ютері, в паперах. Почали звинувачувати його в роботі на «київську хунту». «Потім прийшли якісь бойовики в масках і зі зброєю, які сказали, що обмінювати його не будемо, а вимагатимемо за нього викуп у 30 тисяч доларів. Потім знову мене кинули в машину і повезли кудись», - розповів російський журналіст.

«Я сказав, що мені потрібно комусь подзвонити, щоб попросити зібрати гроші. А для цього мені потрібен телефон», - сказав Канигін. Це прохання, за словами журналіста, поставило «ополченців у безвихідь, після чого вони почали говорити, що відвезуть його в ліс і пристрелять».

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У результаті вони зійшлися на тому, що заберуть всі речі журналіста, всі гроші, які були при ньому, – 50 тис. рублів. Їх також розсердило те, що вони не могли зняти гроша з його картки, оскільки там стоїть ліміт зняття. Після цього Канигіна вдарили по голові, він знепритомнів, а прокинувся вже вранці 12 травня в готелі в Донецьку.

Нагадаємо, минулої ночі Канигін надіслав SMS кільком колегам з текстом "Мене викрали, телефонуй у Москву".

При цьому «Новая газета» заявила, що «не коментуватиме інцидент із спецкором Павлом Канигіним у Донецькій області до його повернення у Москву. Такою є позиція редакції видання.