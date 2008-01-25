Шуфрич розповів про умову розблокування трибуни

Фракція Партії регіонів готова була розблокувати роботу парламенту, аби голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК мав можливість закрити першу сесію ВР 6-го скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ.

«ЯЦЕНЮКУ сьогодні було запропоновано закрити першу сесію, і ПР готова була розблокувати трибуну», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Народний депутат назвав безпідставними усі звинувачення з цього приводу на адресу фракції ПР з боку А.ЯЦЕНЮКА. «Вони зараз намагаються щось вигадувати, аби далі не працювати», - сказав Н.ШУФРИЧ.

При цьому народний депутат зазначив, що фракція ПР була готова повністю розблокувати роботу парламенту, але тільки за умови обговорення питання щодо листа трьох керівників держави щодо приєднання України до ПДЧ в НАТО.

«Той, хто підписав цього листа, свідомо йшов на блокування парламенту», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова ВР А.ЯЦЕНЮК заявив, що не збирається закривати першу сесію ВР через блокування фракцією ПР президії і трибуни парламенту.