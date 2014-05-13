Сьогодні ВР розгляне законопроекти про євроінтеграцію і боротьбу з тероризмом (онлайн-трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, передбачено розгляд у другому читанні проекту закону "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України".

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Також передбачено розгляд законопроекту, яким вносяться зміни в ряд законів щодо запобігання та протидії дискримінації.

ВР планує в першому читанні розглянути законопроект щодо запобігання тіньової торгівлі землями сільгосппризначення.

Крім того, сьогодні планується включити до порядку денного низку законопроектів, які стосуються боротьби з екстремізмом і сепаратизмом.

Зокрема, передбачається включення внесення змін до Кримінального кодексу України про відповідальність за фінансування сепаратизму.