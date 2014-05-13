Турчинов підписав закон про Суспільне телебачення і радіомовлення України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 квітня ухвалила закон України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».

Закон створює правові основи діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення України, визначає засади діяльності Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Читайте такожНацрада: 8 українських телеканалів активно популяризують російського агресора

У законі передбачено, що для забезпечення поступового та послідовного становлення Суспільного телебачення і радіомовлення України Кабінет міністрів України на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”; Державної телерадіокомпанії “Культура”, обласних державних телерадіокомпаній, Державної телерадіокомпанії “Крим”, Київської державної телерадіокомпанії, Севастопольської державної телерадіокомпанії; Української студії телевізійних фільмів “Укртелефільм”, що реорганізовуються, утворює юридичну особу публічного права "Національна суспільна телерадіокомпанія України» (НСТУ).

У законі визначені принципи діяльності, гарантії незалежності НСТУ, а також основні завдання НСТУ.

Відповідно до закону, структурними підрозділами НСТУ є Суспільне телебачення і Суспільне радіо. Суспільне телебачення здійснює мовлення на двох загальнонаціональних телеканалах: суспільно-політичному та культурно-освітньому. Суспільне радіо здійснює мовлення не менш ніж на трьох загальнонаціональних радіоканалах: суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному та інших.

Зміни до Статуту НСТУ вносяться Кабінетом міністрів України за поданням Наглядової ради НСТУ.

Наглядова рада НСТУ, зокрема, визначає основні напрями діяльності НСТУ, затверджує редакційний статут, контролює його виконання; обирає на конкурсних засадах на чотири роки членів правління та голову правління НСТУ, приймає рішення про дострокове припинення їхніх повноважень, обирає членів та голову ревізійної комісії НСТУ, приймає рішення про припинення їхніх повноважень; обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради НСТУ, приймає рішення про припинення їхніх повноважень; приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх юридичних осіб НСТУ; створює та ліквідовує громадські ради та інші дорадчі органи, визначає порядок їхньої діяльності, формує їхній склад;

У законі визначено, що строк повноважень членів Наглядової ради НСТУ становить чотири роки. Одна й та сама особа не може входити до складу Наглядової ради НСТУ більше ніж два строки підряд, незалежно від тривалості таких строків.

Відповідно до закону, не можуть бути членами Наглядової ради НСТУ особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, а також народні депутати України, члени Кабінету міністрів України, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, військовослужбовці, нотаріуси, судді, прокурори, слідчі, працівники правоохоронних органів, особи, які перебувають на державній службі, особи, які займають виборні посади в органах державного управління будь-якого рівня, особи, які перебувають у штаті політичної партії, особи, які перебувають у штаті будь-якого підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а також інші особи, стосовно яких Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Крім того, не можуть бути працівники чи представники телерадіоорганізацій, що мають ліцензію на здійснення мовлення в Україні або виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій; особи, які прямо або опосередковано володіють часткою у статутному (складеному) капіталі телерадіоорганізацій або юридичних осіб, що виконують будь-яку оплачувану роботу (реалізують товари, надають послуги) для телерадіоорганізацій.

Крім часткового фінансування з державного бюджету, також НСТУ може фінансуватися за рахунок продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування авторськими та суміжними правами; добровільних і благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, крім анонімних; інших надходжень.

У законі зазначається, що НСТУ не зобов’язана висвітлювати діяльність органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб. Програми НСТУ становлять не менше 75 відсотків національного та європейського (країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення) виробництва щодобового ефірного мовлення. Крім того передбачено, що надання ефірного часу НСТУ для офіційних виступів і заяв вищих посадових осіб держави здійснюється в установленому законом порядку надання позачергово прямого ефіру для екстрених офіційних виступів президента України, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра України, голови Верховного Суду України, голови Конституційного Суду України. Президенту України на безоплатній основі надається ефірний час для новорічного привітання Українського народу.

Закон набирає чинності з дати опублікування.