Симоненка позбавили слова в Раді за брехню

Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу у парламенті Симоненко зазначив, що 9 травня у Маріуполі “вбили і розстріляли особовий склад міського відділу міліції за те, що він відмовився виконувати злочинну команду з розгону мирних виступаючих за День Перемоги громадян на мітингу в Маріуполі”.

Симоненко додав, що “приїхали головорізи” і з гранатометів розстріляли міліцію.

Читайте такожУ Раді б'ють Симоненка. Оголошено перервуНа це Турчинов попросив вимкнути Симоненку мікрофон і закликав його не дезінформувати людей.

“Злочинці і терористи напали на управління внутрішніх справ у Маріуполі. Сідайте на своє місце”, - сказав спікер, звертаючись до лідера КПУ.

Турчинов наголосив, що у Симоненка “немає ні совісті, ні честі”.

“Ви брешете нахабно”, - додав Турчинов.

Водночас, біля трибуни зібралися близько 50 депутатів. Деякі з депутатів вигукували “брехун”.