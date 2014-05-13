У Раді депутати з більшості та опозиції обмінюються звинуваченнями у фашизмі

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат України Микола Левченко (фракція ПР) наголосив на тому, що “на сході так зване АТО перетворилося в терористичну операцію організовану владою проти свого народу”.

Читайте такожУкраїна зможе довести росіянам, що тут живуть не фашисти - Коновалюк

Він закликав владу сісти за стіл переговорів, бо “інакше ви вже сьогодні, пане Турчинов, Наливайченко, Аваков будете відповідати за живо спалених людей в Одесі, за кров, яка проливається на сході, за всіх вбитих”. “Ми не хочемо жити в одній країні з неонацистами і з бандерівцями”, - зазначив Левченко.

У відповідь голова ВР Олександр Турчинов зазначив, що “фашисти це ті, хто спорює животи патріотам, хто вбиває батьків на очах дитини, хто вбиває священика, хто викрадає щоденно і катує людей”. “Це фашисти, яким ви аплодуєте і за яких виступаєте і відповідати треба буде і вам також за те, що цих фашистів, які катують сьогодні людей на сході, ви фактично привели до того, що вони взяли до рук зброю”, - підкреслив Турчинов. Після цього Левченко намагався знову взяти слово, але Турчинов не надав йому слова.