У Раді депутати з більшості та опозиції обмінюються звинуваченнями у фашизмі
В сесійній залі Верховної Ради відбулася дискусія між представниками більшості та опозиції щодо відповідальності за ситуацію на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат України Микола Левченко (фракція ПР) наголосив на тому, що “на сході так зване АТО перетворилося в терористичну операцію організовану владою проти свого народу”.
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Він закликав владу сісти за стіл переговорів, бо “інакше ви вже сьогодні, пане Турчинов, Наливайченко, Аваков будете відповідати за живо спалених людей в Одесі, за кров, яка проливається на сході, за всіх вбитих”. “Ми не хочемо жити в одній країні з неонацистами і з бандерівцями”, - зазначив Левченко.
У відповідь голова ВР Олександр Турчинов зазначив, що “фашисти це ті, хто спорює животи патріотам, хто вбиває батьків на очах дитини, хто вбиває священика, хто викрадає щоденно і катує людей”. “Це фашисти, яким ви аплодуєте і за яких виступаєте і відповідати треба буде і вам також за те, що цих фашистів, які катують сьогодні людей на сході, ви фактично привели до того, що вони взяли до рук зброю”, - підкреслив Турчинов. Після цього Левченко намагався знову взяти слово, але Турчинов не надав йому слова.