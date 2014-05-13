Тимчук про заяву "Стрілка": терористи тепер побоюються і українських силовиків, і російських диверсантів

Про це у своєму Facebook написав глава Центру військово-політичних досліджень, представник групи "Інформаційний Опір" Дмитро Тимчук.

Зокрема, маються на увазі заяви про те, що всі "воєнізовані структури" на Донбасі повинні підкорятися його наказам і розпорядженням, а всі "невраховані" бойовики підлягають затриманню, а в разі збройного опору - знищуються на місці. Окремі групи терористів, що діють на Сході країни, прийняли заяву "Стелка" на свій рахунок, і тепер побоюються не тільки українських силовиків, але й російських диверсантів", - пише Тимчук.

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"Зараз у Слов'янську дислокуються близько 1500 бойовиків, блок-пости яких розташовані по периметру міста. Обладнано 6 мінометних точок. Бойовики знайшли способи просочуватися через кільце оточення підрозділів АТО. Приміром, за нашими даними, бойовики зі Слов'янська брали участь у заворушеннях 9 травня в Маріуполі, після чого повернулися у Слов'янськ", - зазначив він.