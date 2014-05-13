Турчинов проситиме Мін'юст розглянути можливість заборони КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав після позбавлення лідера КПУ Петра Симоненка слова за неправдиві слова про події в Маріуполі під час виступу з парламентської трибуни.

“Симоненко повторює брехню і пропаганду, яку розповсюджують російські засоби масової інформації”, - сказав Турчинов і додав, що це “цинічна брехня”.

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Голова ВР повідомив, що звернеться до Міністерства юстиції стосовно інформації та матеріалів щодо “співучасті представників Комуністичної партії в організації терористичної і сепаратистської діяльності”.

“Я б просив Міністерство юстиції розглянути це питання і при наявності доказів подати до суду матеріал щодо заборони Комуністичної партії України”, - сказав Турчинов.