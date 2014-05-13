Турчинов проситиме Мін'юст розглянути можливість заборони КПУ
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов звернеться до Міністерства юстиції з проханням розглянути питання про причетність Компартії до терористів та можливості заборони партії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав після позбавлення лідера КПУ Петра Симоненка слова за неправдиві слова про події в Маріуполі під час виступу з парламентської трибуни.
“Симоненко повторює брехню і пропаганду, яку розповсюджують російські засоби масової інформації”, - сказав Турчинов і додав, що це “цинічна брехня”.
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Голова ВР повідомив, що звернеться до Міністерства юстиції стосовно інформації та матеріалів щодо “співучасті представників Комуністичної партії в організації терористичної і сепаратистської діяльності”.
“Я б просив Міністерство юстиції розглянути це питання і при наявності доказів подати до суду матеріал щодо заборони Комуністичної партії України”, - сказав Турчинов.