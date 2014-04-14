Партія регіонів, КПУ, російські неонацисти: ЗМІ відстежили зв'язки сепаратистів

Журналіст ТСН.Тиждень виявив очевидну підтримку сепаратистських рухів людьми з Партії регіонів та КПУ. Він доводить із фактами на руках, що так звані "господарі" міста знали і, можливо, навіть контролювали мітингувальників у Донецьку та Луганську.

Так, у Донецьку на початку хвилі сепаратистських мітингів з'являється Павло Губарєв, який оголошує себе народним губернатором.

"Я знаю, що до нього приїжджали депутати Держдуми. Він з ними спілкувався та радився. Потім його заарештували. Вони крім Губарєва ні з ким не зустрічалися більше", - розповів громадський активіст Денис Казанцев.

Губарєв бував на прийомі у Жириновського і в інших друзів за "інтересами". Наприклад, з Олексієм Худяковим, нацистом з Москви, Губарєв познайомився на російському форумі "Селігер", який фінансується урядом РФ, і зараз частина організацій, які беруть участь у форумі, ведуть підривну діяльність на території України. Худяков тоді підійшов до намету Губарєва, зірвав український прапор і витер об нього ноги.

"Губарєв працював раніше з Партією регіонів. А точніше – з Миколою Левченком", - каже Казанцев.

Читайте такожЯнукович переорієнтував контррозвідку з Росії на США - ТимчукКоли Губарєв проривався на сесію донецької міськради, депутати відмовили йому у виступі, лише регіонал Левченко наполіг, щоб Губарєв виступив. Пізніше він дав слово Губарєву і на сепаратистському мітингу. Коли до захопленої будівлі обларади приїхав Ринат Ахметов і забрав на переговори сепаратиста, Левченко сказав: "По-перше Денис поїхав з моїм другом. Я йому довіряю своє життя".

Зараз Левченко став більш поміркованим у публічних діях. "Левченка просили війти у сторону, бо він кидав тінь на тих, кого представляв, на Ахметова. Його роль була деструктивно", - каже журналіст Денис Гармаш.

Керувати обласною донецькою міліцією призначили Костянтина Пожидаєва - колишнього керівника служби безпеки ДТЕК Рината Ахметова. Пожидаєв вже подав у відставку, але, якщо вірити донецькому сайту, в блокуванні військової частини в Артемівську брав участь його брат і племінник та депутати сільрад від Партії регіонів. А один з керівників підконтрольній донецькій міліції спортивній організації "Динамо" Юрій Сивоконенко в Москві заявляв, що виборів 25 травня не буде.

Також не останню роль у сепаратистських мітингах у Донецьку зіграла КПУ. За інформацією спецслужб, два тижні тому в одному з готелів, який належить депутату регіоналу, зупинявся Петро Симоненко. Спецслужби запевняють, що він жив там під чужим прізвищем і мав на меті обговорити подальшу стратегію роботи комуністів щодо федералізації України.

Читайте такожЛуценко: Все керівництво міліції Сходу України й досі контролюється родиною ЯнуковичаЦікаво, що у Луганську на питання "Хто тут головний?" відповідають без роздумів - Олександр Єфремов.

"В Україні він має великі проблеми, бо всі потоки, на яких він "сидів", перекриті. У нього залишився лише Луганськ. Це відчайдушна спроба втриматися – сепаратизм", - каже Денис Казанцев.

Родіон Мірошник - права рука Олександра Єфремова, депутат облради від Партії регіонів на Луганщині та до минулого тижня керівник державного луганського телебачення.

Мірошник був "тамадою" на зібраннях під прапорами Росії. Після них відбулися захоплення облради та зміна прапору на російський на чолі з депутатом облради від Партії регіонів Арсеном Клінчаєвим, якого називають помічником Єфремова. У листі співробітники луганського держтелебачення просять звернути увагу на генерального продюсера В. Матвєєва. Це російський іміджмейкер та друг Мірошника. Після його приходу державне луганське телебачення почало гнути лінію Кремля. Кажуть, саме іміджмейкер з Росії керує каналом, апаратура держустанови використовується на сепаратистських мітингах, а сам він організатор багатьох фейкових нових для російських каналів.

При цьому ТСН заявляє. що не звинувачує Єфремова у сепаратизмі, проте факти про його найближчих соратників говорять самі за себе.

"Місцева влада, а саме ПР, навряд зацікавлена в сепаратизмі та приєднанні до іншої країни. Їх цікавить федералізація. Вони хочуть державу в державі, щоб їх не чіпали", каже Казанцев.