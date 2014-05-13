ВР удосконалила законодавство щодо біженців

13:00, 13 травня 2014
Політика
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Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” (№4580).

ZN.UA

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 277 із 350 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даний закон розроблено Державною міграційною службою України з метою виконання критеріїв першої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, визначених у третій Доповіді Єврокомісії про імплементацію Плану дій від 15 листопада 2013 року.

У законі враховано положення Конвенції про статус біженців від 1957 року та Протоколу щодо статусу біженців від 1967 року. Закон спрямований на удосконалення положень законодавства щодо біженців шляхом урахування документів у сфері міграції, прийнятих Радою Європи та Європейським Союзом.Читайте такожУкраїнці зможуть їздити в Європу без віз, а з кримчанами ситуація невизначена - Фюле

Як зазначається у пояснювальній записці, «метою проекту акта є розширення поняття “додатковий захист” у відповідності з Директивою Європарламенту і Ради ЄС 2011/95 стосовно стандартів для кваліфікації громадян третіх країн чи осіб без громадянства, як бенефіціарів міжнародного захисту, єдиного статусу для біженців або для осіб, що мають право на додатковий захист і стосовно змісту захисту від 13.12.2011 та поняття “тимчасовий захист” у відповідність з Директивою Ради ЄС 2001/55/ЄС “Про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у випадку масового притоку переміщених осіб і про заходи, які забезпечують баланс зусиль Держав-членів при прийомі таких осіб і несенні наслідків їх прийому” від 20 липня 2001 року».

Голова ВР Олександр Турчинов наголосив, що ухвалення даного закону сприятиме спрощенню візового режиму для українців, які подорожують до ЄС.

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