Симоненко натякнув Яценюку, що він не у себе вдома

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає незаконним рішення голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА не закривати першу сесію парламенту VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами П.СИМОНЕНКА, для перенесення дати закриття сесії необхідно було внести зміни до Календарного плану роботи ВР.

Крім того, зауважив він, відповідне рішення мало ухвалюватися в сесійній залі, оскільки «це не особиста будівля для ЯЦЕНЮКА, а це будівля парламенту».

«ЯЦЕНЮКУ треба було вийти і заявити про те, що в цих умовах він не може організаційно забезпечити обговорення порядку денного, і він, відповідно до Регламенту, завершує роботу першої сесії в зв’язку з тим, що є рішення завершити сесію 25 числа», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Він наголосив, що рішення А.ЯЦЕНЮКА не закривати сьогодні першу сесію ВР є виключно його амбіційною заявою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова ВР А.ЯЦЕНЮК заявив, що не збирається закривати першу сесію ВР через блокування фракцією Партією регіонів президії і трибуни парламенту.