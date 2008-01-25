Кільчицька розповіла, як до Черновецького приходив невропатолог

Мер Києва Леонід Черновецький відчуває себе задовільно, "наскільки це можливо у такій атмосфері".

Про це заявила заступник київського міського голови Ірена Кільчицкая під час інтернет прес-конференції на сайті газети "Хрещатик".

Вона також відзначила, що від госпіталізації Черновецький відмовився ще у п`ятницю.

"У понеділок його відвідував невропатолог, а вчора або в середу він повинен був пройти обстеження на МРТ", - повідомила Кільчицька.

Вона також повідомила, що не знає, чи був і коли був Черновецький у прокуратурі, додала, що "потрібно задати це питання безпосередньо йому".

Кільчицька зазначила, що прокуратура повинна ухвалити рішення про відкриття кримінальної справи, "а потім можна говорити про цивільно-правові відносини і подачу позову до суду, про моральний збиток, все ще попереду".

Українська правда