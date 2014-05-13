Стали відомі подробиці бою під Краматорськом, в якому терористи вбили 6 десантників

Про це повідомляє журналіст Артем Шевченко.

Втрати десантників 95-ї бригади в бою під селом Октябрське в 20 км від Краматорська склали шість загиблих, вісім поранених, один - важко поранений.

"Наша колона йшла (у такому порядку): два БТР, три ГАЗ 66. З РПГ підбили один БТР і один ГАЗон. Десантники зайняли оборону, вступили в бій. Нападників-бойовиків було 30-40 чоловік. Відходили на двох газелях і жигулях", - повідомляє журналіст.