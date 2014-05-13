Міноборони: В бою під Краматорськом терористи вбили 7 десантників, підірвали БТР

Терористи атакували українських десантників із гранатометів, вели щільний прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє Міноборони України.

Понад 30 нападників прибули заздалегідь та були розміщені вздовж річки по кущах. Перший постріл терористів із гранатомета влучив у двигун другого з БТРів, який підійшов до мосту. Пролунав вибух. Інший БТР намагався проштовхнути пошкоджену бойову машину, яка загорілася, далі від села. Військовослужбовці прийняли бій.

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Після першого залпу терористів з важкої зброї загинуло двоє військовослужбовців, ще 3 було поранено. Загалом внаслідок тривалої сутички загинуло 6 військовослужбовців Збройних Сил України. 8 отримали поранення різного ступеня важкості. Один важкопоранений.

Всіх поранених та загиблих евакуйовано.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих українських десантників 95-ї аеромобільної бригади зросла до 7.

"Кількість загиблих десантників зросла до 7", - сказали УНІАН в СБУ, зазначивши, що сьомий десантник, який був важко поранений, помер під час транспортування до медзакладу у вертольоті.