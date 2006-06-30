Опозиція і коаліція: ”розмова глухого з німим”

Опозиція хоче отримати парламентські комітети з питань свободи слова, питань корупції, бюджетний та регламентний комітети. Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

При цьому він нагадав про вимогу, що принципи закріплення комітетів за депутатськими фракціями мають бути пропорційними, враховуючи результати блоків та партій, отриманих ними на виборах.

На зауваження, чи не є блокування роботи парламенту порушенням регламенту, лідер Партії регіонів зауважив, що "блокування – це засіб, який є в усіх парламентах світу".

"Ми це робимо толерантно, ми нікого не штовхаємо, хоча ми відчуваємо, що до нас є ставлення ніби ми депутати нижчого сорту", - цитує В.ЯНУКОВИЧА «Українська правда».

Стосовно протистояння у парламенті В.ЯНУКОВИЧ зазначив: "Будувати майбутню Україну законодавцям треба починати з чистого листа. Щоб у нас у всіх було чисте обличчя".

На запитання про можливі акції громадянської непокори, про які йдеться у заяві В.ЯНУКОВИЧА, лідер Партії регіонів відповів: "Ми увесь час чуємо образи. Наші виборці нам кажуть, скільки ви будете терпіти, коли ви вже дасте відповідь".

"Ми тримаємо наше обличчя, ми не хочемо опускатися до тих, від кого ми чуємо слова, за які вони ніколи не відповідали, і в них виховання таке", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"Але ми не можемо стримати людей. У нас зараз багато дзвінків, багато листів, де люди просять: дайте нам можливість вийти на вулиці, на майдани і висловити свою точку зору", - додав він.

На запитання, чи ведуться переговори між опозицією та коаліціянтами, В.ЯНУКОВИЧ відповів: "Ми сьогодні зустрічалися в парламенті, але то була розмова глухого з німим".

"Можливо, результат ми отримаємо вже найближчого часу і ініціатива буде за виваженими депутатами і фракціями, які будуть займати принципову позицію у виконанні вимог законодавства", - додав лідер Партії регіонів.