У НУ-НС готові завтра зібратися на засідання Ради

«Ми будемо продовжувати роботу. Якщо треба - ми будемо працювати завтра, в суботу». Про це офіційному сайту блоку сказав народний депутат від фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Володимир В`язівський.

Він повідомив, що погоджувальна рада щойно закінчилася. «На цей момент усім стало остаточно зрозуміло – «регіонали» не мають бажання вирішувати суспільні виклики й нормально працювати в парламенті», - зауважив депутат. .

«За ніч усі домовленості, які були досягнуті між коаліцією та опозицією, «регіоналами» були відкинуті, зранку вони висунули абсолютно інші вимоги, - зазначив політик. – Я вважаю, що існують дві причини такої поведінки Партії регіонів. По-перше, вони не хочуть позбавлятися депутатської недоторканність та пільг, про що ми підготували відповідні законопроекти. По-друге, - це зовнішньополітичний чинник – вибори в Росії. «Регіонали» - агенти Росії, для якої дуже добре, коли в сусідів не все гаразд».